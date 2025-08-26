Transfert à 70M€ : Karim Benzema sauve le PSG !

Alors que l'arrivée d'un renfort offensif d'ici la fin du mercato n'est pas à exclure du côté du PSG, la piste menant à Rodrigo Mora a circulé tout l'été à Paris. Mais le crack du FC Porto se rapprocherait d'Al-Ittihad qui serait disposé à offrir les 70M€ attendus par le club portugais. Cependant, le vestiaire du club saoudien, au sein duquel Karim Benzema est l'un des leaders, ne serait pas très chaud pour ce transfert.
D'ici la fin du mercato, le PSG pourrait s'offrir une dernière recrue en cas de départ dans le secteur offensif. Cela pourrait être le cas de Lee Kang-In qui reste très apprécié sur le marché. Pour le remplacer, peu de noms ont fuité à l'exception de ceux de Maghnes Akliouche et Rodrigo Mora.
Al-Ittihad prêt à lâcher 70M€ pour Rodrigo Mora
Mais si le PSG veut rafler la mise pour Rodrigo Mora, il faudra faire vite. Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato, Al-Ittihad est prêt à répondre aux attentes du FC Porto qui réclame 70M€ pour le transfert de son crack. Domingos Soares de Oliveira, président du club saoudien et proche collaborateur de Jorge Mendes, l'agent de Rodrigo Mora, continue de travailler pour boucler ce deal.
Le vestiaire d'Al-Ittihad s'oppose à la venue de Rodrigo Mora
Cependant, le transfert de Rodrigo Mora ne ferait pas l'unanimité dans le reste de la direction d'Al-Ittihad et surtout au sein du vestiaire du club saoudien où Karim Benzema est l'un des leaders. Il faut dire que pour boucler le transfert du crack du FC Porto, il faudrait se séparer de Fabinho, qui n'a pas l'intention de partir. Les réticences au du vestiaire d'Al-Ittihad pourraient donc faire capoter le transfert de Rodrigo Mora. Pour le plus grand bonheur du PSG, qui suit le crack portugais depuis plusieurs mois et qui pourrait donc tenter sa chances prochainement.