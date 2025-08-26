Transfert de Donnarumma : Le PSG fait une demande qui pose un énorme problème !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Lucas Chevalier, le PSG cherche désormais à se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le club le plus intéressé semble être Manchester City, mais encore faut-il que les deux clubs se mettent d'accord. Des négociations qui sont visiblement difficiles. Selon les échos en provenance d'Angleterre, certaines demandes du PSG poseraient problème.

Vendredi, après la victoire face à Angers, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au Parc des Princes. L'Italien n'a toutefois pas encore officiellement quitté le PSG. Le club de la capitale cherche à se séparer de son gardien, mais cela ne serait pas aussi simple que cela. Alors que Donnarumma serait très apprécié par Manchester City, le dossier est complexe.

Donnarumma trop cher pour Manchester City ? The Athletic a fait un point à propos du dossier Gianluigi Donnarumma. Alors que le PSG et Manchester City discuteraient pour l'Italien, il y aurait un problème. En effet, le club de la capitale réclamerait 40M€ pour Donnarumma, mais les Citizens considèreraient ce montant comme trop élevé pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat. Une solution sera-t-elle trouvée ?