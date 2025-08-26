Transferts à l’OM : Cinq opérations se préparent en coulisse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille s'active en coulisses alors que le marché des transferts estival touche à sa fin. Alors que du renfort est attendu, Dani Ceballos et Emerson Palmieri faisant partie des dernières pistes du club phocéen, des joueurs sont également poussés vers la sortie. C’est le cas notamment d’Azzedine Ounahi, Neal Maupay, Derek Cornelius et Amine Harit ou encore Faris Moumbagna.

Du renfort est encore attendu à l’OM, qui doit également gérer le cas Rabiot dans les prochains jours. Le mercato estival ferme ses portes le 1er septembre dans les grands championnats européens, laissant peu de temps à Pablo Longoria et ses équipes pour finir leurs emplettes. Dani Ceballos (Real Madrid) est visé pour renforcer le milieu de terrain, tandis qu’Emerson Palmieri (West Ham) et Hamed Junior Traoré (Bournemouth) sont également convoités.

La (longue) liste des indésirables Mais le club phocéen compte également poursuivre son dégraissage et veut boucler plusieurs sorties. Comme l’explique L’Équipe, Azzedine Ounahi, Neal Maupay, Derek Cornelius et Amine Harit ou encore Faris Moumbagna ne rentrent pas dans les plans de l’OM et sont invités à se trouver un point de chute rapidement. L’attaquant camerounais de 25 ans devrait être le premier à plier bagage, avec un prêt imminent à Cremonese, assorti d’une option d’achat.