Mercato - PSG : Le coup de tonnerre à 60M€ pour un attaquant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la fin du mercato approche, le PSG s’apprête à se séparer de plusieurs joueurs dont Randal Kolo Muani. L’attaquant de 26 ans se rapproche activement de la Juventus. A en croire les dernières révélations de la presse italienne, le montant total de l’opération devrait atteindre les 60M€, ce qui représente une très belle vente pour Paris.

Le mercato du PSG devrait clairement s’animer dans les prochaines heures. En effet, si dans le sens des arrivées, les dirigeants parisiens sont satisfaits des venues de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, dans le sens des départs, Paris devrait enregistrer plusieurs opérations. Marco Asensio, Arnau Tenas, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, ou encore Randal Kolo Muani devraient définitivement quitter le PSG dans les prochains jours.

Kolo Muani proche de la Juventus Concernant l’attaquant français, ce dernier attend patiemment la Juventus. Prêté au sein du club italien en deuxième partie de saison dernière, Randal Kolo Muani souhaite absolument rallier la « Vieille Dame » cet été. Depuis de longues semaines, Paris et Turin sont en négociations actives pour le joueur de 26 ans, alors qu’un accord pourrait être trouvé prochainement.