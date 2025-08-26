Transferts de dernière minute : Quelle est l'opération la plus urgente au PSG ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, le PSG est déterminé à faire le ménage dans son effectif. En effet, le club de la capitale aimerait boucler les départs conjugués de Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio, Arnau Tenas et de Presnel Kimpembe. Selon vous, quelle est l'opération la plus urgente pour le PSG ? A vos votes !

Avant l'ouverture de ce mercato estival, Luis Enrique a identifié tous ses indésirables. En effet, le coach du PSG a choisi minutieusement les joueurs sur lesquels il comptait pour cette saison 2025-2026, laissant les autres sur le carreau.

Le PSG s'est offert seulement trois renforts Pour faciliter le travail de Luis Enrique, Luis Campos s'active en coulisses pour boucler le départ des joueurs dont il n'a pas besoin. Pour le moment, le conseiller football du PSG a déjà fait une grosse partie du travail. En effet, Nordi Mukiele (Sunderland), Milan Skriniar (Fenerbahçe), Gabriel Moscardo (Braga) Renato Sanches (Panathinaïkos) et Yoram Zague (FC Copenhague) sont allés voir ailleurs cet été.

Le PSG s'est débarrassé de cinq indésirables D'après les indiscrétions du Parisien, le PSG compte encore se séparer de six autres joueurs : Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Carlos Soler, Arnau Tenas et Presnel Kimpembe. Si le club de la capitale semble vouloir conserver Kang-In Lee, son nom a été annoncé sur le départ pendant plusieurs semaines cet été.