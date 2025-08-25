Scandale avec le Qatar : L’invitation du PSG qui fait polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté comme un proche du Qatar, Pascal Boniface, président de l’IRIS, serait au cœur d’un système d’avantages en nature liés au Paris Saint-Germain. Selon Marianne, il figure parmi les invités permanents du carré VIP de Nasser Al-Khelaïfi, soulevant des interrogations sur la nature réelle de ces privilèges. Contacté, il rejette toute accusation.

Depuis plus d’une décennie, Pascal Boniface est régulièrement associé aux activités sportives du Qatar en France. Président de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), il est considéré comme l’un des grands défenseurs de l'émirat et relais d’influence du pays dans le monde intellectuel et sportif.

Un invité qui dérange D'ailleurs, Boniface est régulièrement vu dans les tribunes du Parc des Princes. « Il est dans les invitations obligatoires du carré de Nasser depuis le début du PSG sous pavillon qatari » a déclaré une source proche du Qatar dans les colonnes de Marianne. Contacté, un ancien ministre confirme : « Chaque fois que j’allais voir le PSG, il était dans la tribune. Il a table ouverte au Parc des Princes ».