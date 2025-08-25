Scandale avec le Qatar : L’invitation du PSG qui fait polémique

Présenté comme un proche du Qatar, Pascal Boniface, président de l’IRIS, serait au cœur d’un système d’avantages en nature liés au Paris Saint-Germain. Selon Marianne, il figure parmi les invités permanents du carré VIP de Nasser Al-Khelaïfi, soulevant des interrogations sur la nature réelle de ces privilèges. Contacté, il rejette toute accusation.
Depuis plus d’une décennie, Pascal Boniface est régulièrement associé aux activités sportives du Qatar en France. Président de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), il est considéré comme l’un des grands défenseurs de l'émirat et relais d’influence du pays dans le monde intellectuel et sportif.
Un invité qui dérange
D'ailleurs, Boniface est régulièrement vu dans les tribunes du Parc des Princes. « Il est dans les invitations obligatoires du carré de Nasser depuis le début du PSG sous pavillon qatari » a déclaré une source proche du Qatar dans les colonnes de Marianne. Contacté, un ancien ministre confirme : « Chaque fois que j’allais voir le PSG, il était dans la tribune. Il a table ouverte au Parc des Princes ».
Un joli cadeau offert à Boniface ?
Ces révélations s’inscrivent dans un contexte où le PSG est bien plus qu’un simple club de football : il est devenu un outil diplomatique au service du soft power qatari. Dans ce cadre, les liens de Pascal Boniface avec l'équipe parisienne et ses dirigeants ne seraient pas anodins. Une source proche du pouvoir qatari confie à Marianne : « On ne va pas se mentir, c’est une rémunération déguisée en échange de services rendus au Qatar. » Contacté par le magazine, le géo politologue s'est défendu sur ses liens avec le Qatar.