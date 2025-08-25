PSG : Le gros coup de pression d'une star en coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2012, Zlatan Ibrahimovic débarquait au PSG en provenance du Milan AC. En rejoignant le club de la capitale, le Suédois a fait changer beaucoup de choses. En effet, avec lui, Ibra a amené un certain professionnalisme. Et cela a d'ailleurs déteint sur ses coéquipiers de l'époque au PSG, à qui il mettait une énorme pression. Y compris aux entraînements.

Ayant laissé son empreinte en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic sera resté 4 saisons sous le maillot du PSG. Débarqué du Milan AC, le Suédois a fait passer le club de la capitale dans un autre monde, entraînant dans son sillage ses coéquipiers parisiens. Christophe Jallet était d'ailleurs au PSG à cette époque et il a confirmé qu'évoluer avec Ibrahimovic s'accompagnait d'une grosse pression de la star.

« Que tu sois dans son équipe ou contre lui, c'était un match dans le match » « Est-ce qu'il mettait vraiment la pression à l'entraînement ? Franchement, il la mettait grave. C'est un compétiteur, il n'avait jamais envie de perdre. Donc que tu sois dans son équipe ou contre lui, c'était un match dans le match. C'est ce que fait progresser et avancer aussi tout le monde », a raconté Christophe Jallet à propos de Zlatan Ibrahimovic pour Instant Foot.