PSG : Le gros coup de pression d'une star en coulisses !

En 2012, Zlatan Ibrahimovic débarquait au PSG en provenance du Milan AC. En rejoignant le club de la capitale, le Suédois a fait changer beaucoup de choses. En effet, avec lui, Ibra a amené un certain professionnalisme. Et cela a d'ailleurs déteint sur ses coéquipiers de l'époque au PSG, à qui il mettait une énorme pression. Y compris aux entraînements.
Ayant laissé son empreinte en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic sera resté 4 saisons sous le maillot du PSG. Débarqué du Milan AC, le Suédois a fait passer le club de la capitale dans un autre monde, entraînant dans son sillage ses coéquipiers parisiens. Christophe Jallet était d'ailleurs au PSG à cette époque et il a confirmé qu'évoluer avec Ibrahimovic s'accompagnait d'une grosse pression de la star.
« Que tu sois dans son équipe ou contre lui, c'était un match dans le match »
« Est-ce qu'il mettait vraiment la pression à l'entraînement ? Franchement, il la mettait grave. C'est un compétiteur, il n'avait jamais envie de perdre. Donc que tu sois dans son équipe ou contre lui, c'était un match dans le match. C'est ce que fait progresser et avancer aussi tout le monde », a raconté Christophe Jallet à propos de Zlatan Ibrahimovic pour Instant Foot.
« Un compétiteur hors pair avec un caractère de fou »
Ayant donc côtoyé Zlatan Ibrahimovic au PSG, Christophe Jallet a ensuite ajouté concernant son ancien coéquipier au sein du club de la capitale : « La première fois où tu le rencontres et que tu sens son regarder se poser sur toi et le jugement qui va avec, là tu sens que c'est un gars qui est à part, qui a une mentalité spéciale. Il veut tirer tout le monde vers le haut. Même si des fois c'est dur d'entendre ce qu'il peut te dire ou quoi, mais dans l'ensemble c'est un compétiteur hors pair avec un caractère de fou. C'était un exemple pour nous tous ».