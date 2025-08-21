Affaire Pormanove : Le PSG pas épargné

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le scandale du moment en France. Le streameur Jean Pormanove est mort en live sur la plateforme Kick, ce qui a poussé le parquet de Nice a ouvert une enquête « en recherche des causes de la mort ». Et d'après les informations de Libération, Bradley Barcola serait apparu sur le live.

Barcola intervient sur le live de Jean Pormanove ? Ce jeudi, Libération dévoile une enquête dans laquelle on y apprend que plusieurs joueurs de Ligue 1 sont apparus sur le live qui a duré de plus de 12 jours (298 heures). En effet, alors que Jean Pormanove avait déjà subi de nombreuses humiliations Naruto et Safine, les deux organisateurs du live diffuse une vidéo durant la 237e heure de direct sur laquelle apparaît notamment Bradley Barcola. « On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là... ça va vraiment pas », lâche notamment l'ailier du PSG.