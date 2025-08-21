Dembélé : Le PSG annonce un gros changement !

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé a réalisé une saison 2024-2025 époustouflante. A tel point que l'attaquant de 28 ans est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année, devant ses coéquipiers Vitinha et Achraf Hakimi. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a annoncé du lourd sur Ousmane Dembélé. En effet, le coach du PSG a affirmé que son numéro 10 pouvait faire encore mieux en 2025-2026.

Ousmane Dembélé s'est transformé lors de l'exercice 2024-2025. S'il n'a pas perdu sa qualité exceptionnelle d'élimination, le numéro 10 du PSG est devenu un serial buteur la saison dernière. En effet, Ousmane Dembélé a inscrit 35 réalisations et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs rouge et bleu. Grâce à ses performances XXL, l'international français est le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or cette année, devant ses coéquipiers Achraf Hakimi et Vitinha.

Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025 ? Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur Ousmane Dembélé. Et le coach du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'attaquant de 28 ans, affirmant qu'il pouvait réaliser une saison encore meilleure en 2025-2026.