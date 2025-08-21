Chevalier déjà remplacé au PSG : Le coup de tonnerre annoncé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a décidé de tourner une page importante avec le départ de Gianluigi Donnarumma, remplacé dans les cages par Lucas Chevalier. Le jeune portier français, arrivé avec l’étiquette d’espoir confirmé de Ligue 1, incarne un choix stratégique fort. Mais la concurrence interne demeure, notamment avec le Russe Matvey Safonov.

Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie, le PSG a choisi de miser sur un profil jeune mais déjà aguerri, capable d’assumer le poids d’un grand club : Lucas Chevalier. Formé à Lille, le jeune gardien tricolore s’est imposé comme l’un des portiers les plus fiables de Ligue 1 grâce à sa régularité, ses arrêts réflexes et sa sérénité balle au pied.

Luis Enrique a tranché, mais... Dans l'esprit de Luis Enrique, Chevalier fait office de gardien numéro un. Mais si sa titularisation semble acquise dans l’immédiat, la situation reste plus complexe qu’il n’y paraît, car la concurrence ne se limitait pas qu'à Donnarumma. Selon l'entraîneur des gardiens de la sélection russe, Matvey Safonov n'a pas dit son dernier mot au PSG. A en croire Vitaly Kafanov, il pourrait même lui pendre sa place de titulaire.