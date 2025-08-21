Chevalier déjà remplacé au PSG : Le coup de tonnerre annoncé à l’étranger

Le PSG a décidé de tourner une page importante avec le départ de Gianluigi Donnarumma, remplacé dans les cages par Lucas Chevalier. Le jeune portier français, arrivé avec l’étiquette d’espoir confirmé de Ligue 1, incarne un choix stratégique fort. Mais la concurrence interne demeure, notamment avec le Russe Matvey Safonov.
Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie, le PSG a choisi de miser sur un profil jeune mais déjà aguerri, capable d’assumer le poids d’un grand club : Lucas Chevalier. Formé à Lille, le jeune gardien tricolore s’est imposé comme l’un des portiers les plus fiables de Ligue 1 grâce à sa régularité, ses arrêts réflexes et sa sérénité balle au pied.
Luis Enrique a tranché, mais...
Dans l'esprit de Luis Enrique, Chevalier fait office de gardien numéro un. Mais si sa titularisation semble acquise dans l’immédiat, la situation reste plus complexe qu’il n’y paraît, car la concurrence ne se limitait pas qu'à Donnarumma. Selon l'entraîneur des gardiens de la sélection russe, Matvey Safonov n'a pas dit son dernier mot au PSG. A en croire Vitaly Kafanov, il pourrait même lui pendre sa place de titulaire.
Chevalier déjà menacé ?
« Nous avons discuté de la situation avec les gardiens du PSG . Je dirai seulement que tout va bien pour Matvey avec une bonne perspective au club. S’il peut devenir numéro un ? Je le crois. Les chances sont au moins aussi bonnes que l'an dernier. Disons que Matvey n'est pas plus faible que Chevalier » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Sports.ru.