PSG : Il part au clash pour son transfert ?

De moins en moins indispensable aux yeux de Luis Enrique, en atteste son temps de jeu abyssal lors des gros matchs de Ligue des champions, Kang-in Lee aurait pris la décision de tester le marché des transferts. Un choix fort alors que le PSG s’opposerait fermement à cette idée à l’instant T.

Kang-in Lee a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps dans l’actualité mercato du PSG. Alors qu’il était annoncé partant au vu de son utilisation de moins en moins importante sur la seconde partie de saison, l’international sud-coréen a apporté satisfaction sur ce début d’exercice et notamment grâce à sa performance contre Tottenham pendant la Supercoupe d’Europe où il a sonné la révolte lorsque le Paris Saint-Germain était mené par 2 buts à 6 minutes de la fin du temps réglementaire (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).

Le Paris Saint-Germain ferme la porte pour Kang-in Lee Dès lors, le comité directeur du PSG aurait décidé qu’il était hors de question de laisser filer Kang-in Lee d’ici la clôture du mercato si l’on se fie à la tendance dessinée par L’Equipe. Et il semblerait que le cercle proche du milieu offensif de 24 ans arrivé de Majorque il y a deux années de cela ait choisi de respecter le verdict du club. Et ce, quand bien même plusieurs approches d’équipes intéressées soient à signaler.