Lamine Yamal - Ballon d’Or : L’annonce qui va faire trembler le PSG !

Avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi prétendent aujourd'hui au Ballon d'Or, avec un avantage pour le Français. Mais voilà qu'un 3ème joueur est à prendre en compte dans ce débat : Lamine Yamal. Auteur d'une saison remarquable au FC Barcelone, l'Espagnol a aussi ses chances et il peut compter sur le soutien de Marcus Rashford face aux stars du PSG.
Le 22 septembre prochain, on connaitra l'identité du Ballon d'Or. Qui succèdera à Rodri ? Aujourd'hui, Ousmane Dembélé fait office de favori, alors qu'au PSG, Achraf Hakimi prétend également à cette distinction. Et si cela profitait finalement à... Lamine Yamal ? En course aussi pour ce Ballon d'Or 2025, le crack du FC Barcelone peut croire en ses chances. Et ce n'est pas son nouveau coéquipier au Barça, Marcus Rashford, qui dira le contraire.
« S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera à l'avenir »
Interrogé sur le Ballon d'Or et Lamine Yamal, Marcus Rashford a été clair. Dans un entretien accordé à Sport, le joueur du FC Barcelone a fait savoir : « Yamal peut-il gagner le Ballon d'Or ? Oui, certainement. S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera à l'avenir. Dembélé, Raphinha, ils le méritent tous. C'est difficile d'en choisir un, mais ils sont tous matures et ont eu une saison fantastique. Lamine est tellement jeune, c'est sûr qu'il le gagnera ».
« C'est un grand talent, un grand joueur »
Toujours à propos de Lamine Yamal, Marcus Rashford, qui le côtoie désormais au FC Barcelone, a confié : « C'est un grand talent, un grand joueur. Le plus surprenant, c'est sa maturité pour son âge. Comment il joue, comment il pense. Il est vraiment au-dessus pour son âge. (...) En tant que personne, c'est un garçon de 18 ans, qui rit et plaisante avec les autres. Il me fait penser à moi quand j'avais son âge. C'est le plus talentueux avec qui j'ai joué pour son âge ».