Lamine Yamal - Ballon d’Or : L’annonce qui va faire trembler le PSG !

Avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi prétendent aujourd'hui au Ballon d'Or, avec un avantage pour le Français. Mais voilà qu'un 3ème joueur est à prendre en compte dans ce débat : Lamine Yamal. Auteur d'une saison remarquable au FC Barcelone, l'Espagnol a aussi ses chances et il peut compter sur le soutien de Marcus Rashford face aux stars du PSG.

Le 22 septembre prochain, on connaitra l'identité du Ballon d'Or. Qui succèdera à Rodri ? Aujourd'hui, Ousmane Dembélé fait office de favori, alors qu'au PSG, Achraf Hakimi prétend également à cette distinction. Et si cela profitait finalement à... Lamine Yamal ? En course aussi pour ce Ballon d'Or 2025, le crack du FC Barcelone peut croire en ses chances. Et ce n'est pas son nouveau coéquipier au Barça, Marcus Rashford, qui dira le contraire.

« S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera à l'avenir » Interrogé sur le Ballon d'Or et Lamine Yamal, Marcus Rashford a été clair. Dans un entretien accordé à Sport, le joueur du FC Barcelone a fait savoir : « Yamal peut-il gagner le Ballon d'Or ? Oui, certainement. S'il ne le gagne pas cette année, il le gagnera à l'avenir. Dembélé, Raphinha, ils le méritent tous. C'est difficile d'en choisir un, mais ils sont tous matures et ont eu une saison fantastique. Lamine est tellement jeune, c'est sûr qu'il le gagnera ».