Kylian Mbappé : Sa réaction lunaire après la Ligue des Champions remportée par le PSG !

Hasard ou coïncidence, c'est donc la première saison suite au départ de Kylian Mbappé que le PSG a enfin réussi à remporter la Ligue des Champions. Le club de la capitale n'aura donc pas eu besoin du Français pour aller décrocher le Graal. Mais voilà qu'en coulisses, Mbappé estimerait tout de même avoir joué un rôle dans ce titre du PSG.

14 ans après le rachat du Qatar, le PSG a réussi à remporter sa première Ligue des Champions. Au terme d'une campagne européenne impressionnante, les hommes de Luis Enrique ont disposé avec la manière de l'Inter Milan en finale. Et pour y arriver, le PSG n'a pas eu besoin de grandes stars. Suite au départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le club de la capitale a décidé de recentrer son projet sur le collectif et ça a immédiatement payé.

Mbappé à l'origine du sacre en Ligue des Champions ? C'est donc sans Kylian Mbappé que le PSG a gagné sa Ligue des Champions. Mais voilà que celui qui est désormais au Real Madrid s'attribuerait un peu les mérites de ce titre. En effet, selon les informations de L'Equipe, Mbappé estimerait, d'une manière ou d'une autre, avoir été à l'origine de cette aventure du PSG.