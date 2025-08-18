«Il n'est pas dans les standards» : Daniel Riolo annonce déjà la fin pour ce joueur du PSG ?

Quelques jours après avoir marqué des points face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, Ibrahim Mbaye a débuté la première journée de Championnat face à Nantes (1-0) ce dimanche soir. Mais la prestation du titi du Paris SG n’a pas emballé Daniel Riolo, qui s’interroge sur son avenir dans la capitale.
Ce dimanche, en clôture de la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe bis du PSG pour affronter le FC Nantes à la Beajouire. Ce qui n’a pas empêché le champion d’Europe de l’emporter (1-0). Ibrahim Mbaye en a profité pour être titularisé, quatre jours après son entrée prometteuse contre Tottenham.
« Techniquement, il n'est pas dans les standards PSG »
De son côté, Daniel Riolo n’a pas été emballé par la prestation du titi parisien contre Nantes. « Je ne sais pas quel avenir le PSG se propose de lui créer ou pas, il a énormément de volonté le petit Mbaye. Mais, techniquement, il n'est pas dans les standards PSG, pas dans les standards catalans », a confié le journaliste dans l’After Foot.
« Je pense qu'on va repartir sur du turnover »
Ibrahim Mbaye ne devrait pas manquer de temps de jeu dans les prochaines semaines aux yeux de Daniel Riolo, qui prédit un gros turnover de Luis Enrique. « L'année dernière, au mois d'août, c'était déjà des équipes de ce genre-là. (Ibrahim) Mbaye par exemple avait joué. Pendant quatre, cinq mois, on ne savait pas ce qu'était l'équipe-type puisque ça tournait tout le temps, se souvient le journaliste. Encore plus maintenant qu'il y a eu énormément de fatigue, et que la cellule performance calcule le temps de jeu des uns et des autres, je pense qu'on va repartir sur ça (du turnover). Et c'est normal ».