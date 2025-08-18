«Il n'est pas dans les standards» : Daniel Riolo annonce déjà la fin pour ce joueur du PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après avoir marqué des points face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, Ibrahim Mbaye a débuté la première journée de Championnat face à Nantes (1-0) ce dimanche soir. Mais la prestation du titi du Paris SG n’a pas emballé Daniel Riolo, qui s’interroge sur son avenir dans la capitale.

Ce dimanche, en clôture de la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe bis du PSG pour affronter le FC Nantes à la Beajouire. Ce qui n’a pas empêché le champion d’Europe de l’emporter (1-0). Ibrahim Mbaye en a profité pour être titularisé, quatre jours après son entrée prometteuse contre Tottenham.

« Techniquement, il n'est pas dans les standards PSG » De son côté, Daniel Riolo n’a pas été emballé par la prestation du titi parisien contre Nantes. « Je ne sais pas quel avenir le PSG se propose de lui créer ou pas, il a énormément de volonté le petit Mbaye. Mais, techniquement, il n'est pas dans les standards PSG, pas dans les standards catalans », a confié le journaliste dans l’After Foot.