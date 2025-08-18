Échec à 50M€ au PSG : Un phénomène se fait dézinguer !

Annoncé proche du PSG, Franco Mastantuono a finalement donné son accord au Real Madrid. Agé de 18 ans, ce joueur argentin avait crée la sensation lors de sa dernière saison sous le maillot de River Plate. Mais pour certains observateurs, son arrivée en Europe reste prématurée. Malgré son talent, il n'est pas prêt à s'imposer selon Hernán Pereyra.
Franco Mastantuono est peut-être l’un des jeunes les plus prometteurs du football argentin, mais son transfert express au Real Madrid n’a pas fini de faire parler. Alors qu’il était annoncé dans le viseur du PSG, le prodige de 18 ans a finalement choisi de rejoindre l’Espagne. Un choix qui divise en Argentine.
Mastantuono se fait tacler en Argentine
Certains estiment que Mastantuono est parti bien trop tôt. Parmi les voix critiques, celle du journaliste Hernán Pereyra est l’une des plus virulentes. Au micro d'ESPN, il n’a pas mâché ses mots à l’égard du jeune milieu offensif.
« Il jouait sûrement à la PlayStation »
« Qu’est-ce que Mastantuono a laissé à River ? Deux choses : un superbe but contre Boca sur un coup franc et 50 millions de dollars. Au delà de ça, très peu. Il n’a même pas attendu de disputer la Copa Libertadores et d’essayer de la remporter. Ces jeunes n’ont plus aucun sentiment d’identité. Il jouait sûrement à la PlayStation avec le Real Madrid et est tombé amoureux de l’équipe » a déclaré Pereyra.