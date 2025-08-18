Échec à 50M€ au PSG : Un phénomène se fait dézinguer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé proche du PSG, Franco Mastantuono a finalement donné son accord au Real Madrid. Agé de 18 ans, ce joueur argentin avait crée la sensation lors de sa dernière saison sous le maillot de River Plate. Mais pour certains observateurs, son arrivée en Europe reste prématurée. Malgré son talent, il n'est pas prêt à s'imposer selon Hernán Pereyra.

Franco Mastantuono est peut-être l’un des jeunes les plus prometteurs du football argentin, mais son transfert express au Real Madrid n’a pas fini de faire parler. Alors qu’il était annoncé dans le viseur du PSG, le prodige de 18 ans a finalement choisi de rejoindre l’Espagne. Un choix qui divise en Argentine.

Mastantuono se fait tacler en Argentine Certains estiment que Mastantuono est parti bien trop tôt. Parmi les voix critiques, celle du journaliste Hernán Pereyra est l’une des plus virulentes. Au micro d'ESPN, il n’a pas mâché ses mots à l’égard du jeune milieu offensif.