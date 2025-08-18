Une star au PSG : La discussion secrète avec Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Première recrue de l'ère-Luis Campos contre un chèque de 40M€, Vitinha est monté en puissance au fil des saisons jusqu'à trouver sa forme parfaite la saison passée. Le tout, sous les ordres de Luis Enrique. Le coach espagnol a eu une influence primordiale dans l'évolution de son jeu selon le principal intéressé qui s'est attardé sur le sujet pour Ligue 1+.

Le 30 juin 2022, Vitinha débarquait au PSG en provenance de Porto à tout juste 22ans. L'international portugais prenait ses quartiers dans une équipe peuplée de stars avec Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti dans son secteur de jeu au milieu de terrain. Peu de place pour réellement s'exprimer. Néanmoins, sous la houlette de Luis Enrique et avec les départs des quatre joueurs cités ci-dessus, Vitinha a montré la meilleure facette de son jeu la saison dernière, coïncidant avec le premier sacre du PSG de son histoire en Ligue des champions.

«Avant, c'était sauvage, complètement sauvage» Dans le cadre de la première journée de Ligue 1 à Nantes dimanche soir, Vitinha s'est confié à Ligue 1+ sur l'impact positif que Luis Enrique a eu sur son style de jeu dès sa nomination au poste d'entraîneur à l'été 2023. « Avant, c'était sauvage, complètement sauvage. J'avais pas la notion tactique de comment me placer pour l'équipe, pour avoir le plus de fluidité dans mon jeu et dans celui de l'équipe. Parfois je me rapprochais trop du ballon, c'était trop proche et pas bon pour sortir de la zone. Parfois, je voulais toujours le ballon, mais je me mettais dans de mauvaises conditions pour recevoir le ballon. Et il m'a aidé dans ça »