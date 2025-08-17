Désiré Doué : L'erreur du PSG sur le mercato ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué ou Rayan Cherki ? C'est une question que Didier Deschamps risque de se poser à plusieurs reprises pour la saison à venir lors des trêves internationales et éventuellement pendant la Coupe du monde 2026 en équipe de France. Cependant, aux yeux de Castello Lukeba, le joueur du PSG est un cran en dessous de Rayan Cherki, également courtisé l'été de la signature de Doué.

A l'été 2024, le PSG misait 50M€ sur Désiré Doué après que ce dernier était allé chercher la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'attaquant latéral de 20 ans snobait le Bayern Munich afin de signer au Paris Saint-Germain quelques semaines après l'échec du dossier Rayan Cherki.

«Je l'ai connu à Rennes. Il impressionnait déjà» Depuis, Désiré Doué est devenu champion d'Europe avec le PSG et Rayan Cherki s'en est allé à Manchester City. Une erreur de jugement commise par le Paris Saint-Germain ? Cherki reste au-dessus de Doué d'après Castello Lukeba, talent passé par l'académie de l'OL à l'instar de Cherki. « Désiré Doué, très gros talent. Je l'ai déjà connu à Rennes. Il impressionnait déjà et ce qu'il montre avec le Paris Saint-Germain, cette insouciance, c'est incroyable et lui aussi il a connu l'équipe de France A, c'est mérité, mais je dirais toujours Rayan Cherki ».