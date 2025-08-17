 Mercato : Il débarque au PSG, le gros risque pris par Luis Enrique !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé d’opérer un grand changement au poste de gardien de but. Exit Gianluigi Donnarumma, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé pour devenir le nouveau numéro un parisien. L’ancien Lillois a été choisi pour son jeu au pied plus précis que celui de l’Italien, mais il pourra parfois se tromper dans certaines relances selon l’avis de Jérôme Alonzo.

Alors qu’il reste pour le moment environ deux semaines de mercato, le PSG n’a pas beaucoup modifié son effectif cet été. Le club de la capitale n’a fait que trois achats avec les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Parmi ces trois arrivées, le portier français est le seul qui est certain d’avoir une place de titulaire à Paris.

Chevalier remplace Donnarumma Après quatre saisons, l’ère de Gianluigi Donnarumma au PSG touche à son terme. Le portier italien est poussé vers la sortie par le club de la capitale et surtout par Luis Enrique qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier comme nouveau numéro un. Le Français correspond plus à l’idée que se fait l’entraîneur espagnol d’un gardien de but et de ce qu’il doit apporter à son équipe.