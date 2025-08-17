Transfert au PSG : L’histoire avec Erling Haaland qui va enflammer les supporters parisiens !

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Illia Zabarnyi, jeune défenseur ukrainien de 22 ans, pour 66 millions d'euros. Une excellente pioche aux yeux du journaliste Andrew Todos, se remémorant les performances de l’ancien défenseur de Bournemouth face à Erling Haaland, la star de Manchester City.
Pour 66 millions d’euros (bonus compris), le Paris Saint-Germain a mis la main sur Illia Zabarnyi, priorité défensive du club cet été. Les discussions avec Bournemouth ont duré et ont fini par aboutir au transfert de l’international ukrainien de 22 ans, promis à un bel avenir. Interrogé par RMC, Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi outre-Manche, estime que le PSG a visé juste avec lui.
Le profil d’Illia Zabarnyi
« Il est sûrement le meilleur joueur ukrainien actuellement. Il est expérimenté malgré son jeune âge (49 sélections à 22 ans), complet, il a du leadership et il est très physique. Il était selon moi le joueur le plus sous-coté de la défense de Bournemouth », a confié le journaliste, avant de décrire son style : « Je dirais qu’il est assez calme, serein balle au pied, il distribue bien le ballon pour un défenseur central, il peut lancer des offensives. Il sait casser les lignes. Il est bon sur les tacles et dans les duels, il sait aussi anticiper les trajectoires. En général, je pense qu’il est bon pour se coordonner avec ses coéquipiers de la défense. Il est assez cérébral, il ne vit pas juste pour le foot: il est intelligent, aime lire des livres, n’est pas obsédé par le foot et sait penser à autre chose en dehors du terrain, un peu comme Ben White à Arsenal. Il aime passer à autre chose et quand il joue, il est hyper concentré pour jouer le mieux possible. »
« Il a affronté Haaland cinq fois et on ne l’a pas vu »
Pour Andrew Todos, Illia Zabarnyi a toutes les qualités requises pour réussir au PSG, citant pour exemple ses confrontations passées avec Erling Haaland : « Il est prêt à passer ce step pour jouer dans une très grande équipe. Peut-être qu’il sera prêt à remplacer Marquinhos parfois. Sa phase d’adaptation sera intéressante car il a joué en Premier League comme titulaire depuis deux ans et demi. Il est prêt au minimum pour la Ligue 1 et sûrement pour la Ligue des Champions. Il a tout pour devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. (...) Il a affronté Haaland cinq fois et on ne l’a pas vu (il avait marqué lors d’un match de FA Cup en mars). Il concède parfois des occasions mais depuis qu’il est en Premier League, il s’est vraiment épaissi physiquement, il a pris du muscle, de la force et il peut jouer contre les meilleurs attaquants du monde ».