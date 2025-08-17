Transfert au PSG : L’histoire avec Erling Haaland qui va enflammer les supporters parisiens !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Illia Zabarnyi, jeune défenseur ukrainien de 22 ans, pour 66 millions d'euros. Une excellente pioche aux yeux du journaliste Andrew Todos, se remémorant les performances de l’ancien défenseur de Bournemouth face à Erling Haaland, la star de Manchester City.

Pour 66 millions d’euros (bonus compris), le Paris Saint-Germain a mis la main sur Illia Zabarnyi, priorité défensive du club cet été. Les discussions avec Bournemouth ont duré et ont fini par aboutir au transfert de l’international ukrainien de 22 ans, promis à un bel avenir. Interrogé par RMC, Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi outre-Manche, estime que le PSG a visé juste avec lui.

Le profil d’Illia Zabarnyi « Il est sûrement le meilleur joueur ukrainien actuellement. Il est expérimenté malgré son jeune âge (49 sélections à 22 ans), complet, il a du leadership et il est très physique. Il était selon moi le joueur le plus sous-coté de la défense de Bournemouth », a confié le journaliste, avant de décrire son style : « Je dirais qu’il est assez calme, serein balle au pied, il distribue bien le ballon pour un défenseur central, il peut lancer des offensives. Il sait casser les lignes. Il est bon sur les tacles et dans les duels, il sait aussi anticiper les trajectoires. En général, je pense qu’il est bon pour se coordonner avec ses coéquipiers de la défense. Il est assez cérébral, il ne vit pas juste pour le foot: il est intelligent, aime lire des livres, n’est pas obsédé par le foot et sait penser à autre chose en dehors du terrain, un peu comme Ben White à Arsenal. Il aime passer à autre chose et quand il joue, il est hyper concentré pour jouer le mieux possible. »