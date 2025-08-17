Transfert de Rodrygo : La proposition choquante du Real Madrid !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid de Florentino Pérez avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. D'ailleurs, la Maison-Blanche aurait proposé à Arsenal d'échanger son attaquant brésilien avec William Saliba. Ce qui aurait choqué les Gunners.

A la peine au Real Madrid depuis plusieurs mois, Rodrygo est actuellement le dernier choix offensif dans la hiérarchie de Xabi Alonso. Une situation qui pourrait provoquer son départ lors de ce mercato estival.

Le Real Madrid veut échanger Rodrygo et Saliba Alerté par la situation de Rodrygo, Arsenal serait emballé par l'idée de le recruter avant la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures. Conscients de la situation, les dirigeants du Real Madrid auraient fait une proposition inattendue aux Gunners.