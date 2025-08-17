Transfert de Rodrygo : La proposition choquante du Real Madrid !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid de Florentino Pérez avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. D'ailleurs, la Maison-Blanche aurait proposé à Arsenal d'échanger son attaquant brésilien avec William Saliba. Ce qui aurait choqué les Gunners.
A la peine au Real Madrid depuis plusieurs mois, Rodrygo est actuellement le dernier choix offensif dans la hiérarchie de Xabi Alonso. Une situation qui pourrait provoquer son départ lors de ce mercato estival.
Le Real Madrid veut échanger Rodrygo et Saliba
Alerté par la situation de Rodrygo, Arsenal serait emballé par l'idée de le recruter avant la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures. Conscients de la situation, les dirigeants du Real Madrid auraient fait une proposition inattendue aux Gunners.
Arsenal est choqué par la proposition du Real
Selon les informations d'Indykaila News, divulguées sur X, le Real Madrid de Florentino Pérez aurait contacté Arsenal ce mercredi soir, et ce, pour discuter d'un échange entre Rodrygo (attaquant brésilien de 24 ans) et William Saliba (défenseur central français de 24 ans). Une proposition ayant choqué les Gunners. Reste à savoir si le club emmené par Mikel Arteta acceptera de négocier une telle opération.