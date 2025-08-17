15M€ : Le PSG va enfin boucler un transfert inespéré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours lancé dans son dégraissage, le PSG aurait enfin trouvé une solution pour le transfert de Marco Asensio. L'international espagnol devrait finalement être transféré définitivement à Aston Villa qui pourrait débourser environ 15M€ pour conserver l'ancien crack du Real Madrid.

L'opération dégraissage devrait connaître un sacré coup d'accélérateur dans le prochains jours. En effet, après avoir boucler le transfert de Lucas Chevalier puis celui d'Illia Zabarnyi, le PSG peut se concentrer la vente des joueurs jugés indésirables puisque jusque-là, seul Milan Skriniar a été transféré définitivement à Fenerbahçe, mais cela devrait s'accélérer.

Asensio vers Aston Villa ? En effet, il reste encore de nombreux joueurs jugés indésirables et qui sont toujours présents au club, à commencer par Marco Asensio, qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Et cela tombe bien puisque selon les informations du Caught Offside, le PSG et Aston Villa auraient trouvé un accord autour d'un transfert avoisinant les 15M€.