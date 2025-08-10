Officiel : Le PSG boucle son transfert, c’est du jamais vu !

Le Paris SG vient de boucler son premier gros transfert de l’année en s’attachant les services de Lucas Chevalier, en provenance du LOSC. Un transfert estimé à 55M€ bonus compris, de quoi faire du natif de Calais le portier français le plus cher de l’histoire, devançant des joueurs comme Sébastien Frey, Mike Maignan ou encore Hugo Lloris.
Les deux premières recrues du PSG dans ce mercato estival sont donc des gardiens. Après avoir accueilli Renato Marin (19 ans), arrivé libre en provenance de l'AS Rome, Lucas Chevalier s’est officiellement engagé en faveur du club de la capitale pour 55M€ bonus inclus. Un investissement majeur qui font entrer le portier de l’équipe de France dans une nouvelle dimension.
Chevalier est le portier le plus cher de l’histoire
Et pour cause, avec son départ du LOSC pour le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier devient, de loin, le portier tricolore le plus cher de l’histoire comme l’explique L’Équipe. Jusqu’à présent, Sébastien Frey dominait le classement avec un transfert estimé à 21M€ en 2003, prenant la direction de Parme après son passage à l’Inter. Mike Maignan est désormais troisième, lui qui avait lui aussi quitté Lille pour l’AC Milan, dans le cadre d’une opération fixée à 16,4M€. Brice Samba (14M€), Benjamin Lecomte (13,5M€), Hugo Lloris (12,6M€) et Fabien Barthez (11.7M€) suivent derrière.
« Quand la meilleure équipe de l’année vous appelle, c’est difficile de dire non »
Alors que le PSG n’a pas encore trouvé de porte de sortie à Gianluigi Donnarumma, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, Lucas Chevalier est quant à lui ravi de rejoindre le champion d’Europe en titre. « Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non, a confié le nouveau numéro 30 du PSG, sur le site du club. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction... tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux, je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et ici, à Paris, en restant en France après trois saisons bien menées à Lille, c’était le moment. Tout était réuni pour que je vienne. Dès que le Club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici. »