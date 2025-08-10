«Je suis un joueur de l’OM» : Il s’annonce à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'approche de la nouvelle saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'active sur le marché des transferts, accueillant déjà six nouvelles recrues. Roberto De Zerbi a fait savoir samedi soir que de nouvelles arrivées sont attendues, ainsi que des départs. Interrogé par la victoire contre Aston Villa, Geoffrey Kondogbia s’est prononcé sur sa situation personnelle.

À moins d’une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille compte six nouveaux joueurs dans son effectif : CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah. Et du mouvement est encore à prévoir comme l’a fait savoir Roberto De Zerbi samedi soir, après le match amical contre Aston Villa (3-1) : « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce qui m’importe le plus, c’est de ne pas adopter une attitude superficielle et de conserver la mentalité que nous avions l’an dernier, sans les baisses que nous avons connues ».

« Pour l'instant, je suis là » La situation de plusieurs Marseillais est à surveiller, à l’instar de Jonathan Rowe, valorisé à 20M€ par l’OM. De son côté, Geoffrey Kondogbia ne s’imagine pas plier bagage avant la fin du mercato. « Moi, dans mon contrat, ce n'est pas marqué que je dois jouer titulaire ni remplaçant. Je suis joueur de l'OM. Moi, je n'ai rien entendu d'autre, mais je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose. Je suis joueur de l'OM. Pour l'instant, je suis là », a confié le milieu de l’OM en zone mixte, rapporté par Le Phocéen.