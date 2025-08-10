L’OM annonce plusieurs transferts, la grosse révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille a déjà mis la main sur six nouveaux joueurs, Timothy Weah étant le dernier à avoir posé ses valises dans la cité phocéenne, en provenance de la Juventus. D’autres changements sont attendus dans les prochains jours comme l’a fait savoir Roberto De Zerbi samedi soir.

On en a désormais l’habitude, les changements sont nombreux à l’OM chaque été. Dans le sens des arrivées, Roberto De Zerbi a vu débarquer CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, et Timothy Weah, ce dernier rejoignant la cité phocéenne cette semaine après de longues négociations entre l’Olympique de Marseille et la Juventus. Un mercato loin d’être terminé à en croire Roberto De Zerbi.

L’OM est prêt, mais... Ce samedi, l’OM a fini de la meilleure des manières sa préparation avec une victoire face à Aston Villa, grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi ravir Roberto De Zerbi. « Nous sommes prêts », a fait savoir l’entraîneur du club phocéen, tout en précisant que le groupe allait encore bouger.