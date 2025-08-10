L’OM annonce plusieurs transferts, la grosse révélation !

Cet été, l’Olympique de Marseille a déjà mis la main sur six nouveaux joueurs, Timothy Weah étant le dernier à avoir posé ses valises dans la cité phocéenne, en provenance de la Juventus. D’autres changements sont attendus dans les prochains jours comme l’a fait savoir Roberto De Zerbi samedi soir.
On en a désormais l’habitude, les changements sont nombreux à l’OM chaque été. Dans le sens des arrivées, Roberto De Zerbi a vu débarquer CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, et Timothy Weah, ce dernier rejoignant la cité phocéenne cette semaine après de longues négociations entre l’Olympique de Marseille et la Juventus. Un mercato loin d’être terminé à en croire Roberto De Zerbi.
L’OM est prêt, mais...
Ce samedi, l’OM a fini de la meilleure des manières sa préparation avec une victoire face à Aston Villa, grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi ravir Roberto De Zerbi. « Nous sommes prêts », a fait savoir l’entraîneur du club phocéen, tout en précisant que le groupe allait encore bouger.
« D’autres joueurs arriveront et d’autres partiront »
« Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront. Ce qui m’importe le plus, c’est de ne pas adopter une attitude superficielle et de conserver la mentalité que nous avions l’an dernier, sans les baisses que nous avons connues », a fait savoir De Zerbi.