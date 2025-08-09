Transfert d'Aubameyang : C'est la démesure à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l'OM. Après une saison en Arabie Saoudite, le Gabonais a d'ailleurs été accueilli comme une véritable rock star à l'aéroport de Marignane. Etait-ce pourtant justifié ? Pierre Ménès a réagi, considérant tout cela un peu démesuré.

C'est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang est de nouveau un joueur de l'OM. Parti l'été dernier, au grand dam de Roberto De Zerbi, celui qui a passé un an en Arabie Saoudite, a retrouvé la Canebière. Un retour qui a fait le bonheur des fans de l'OM, qui ont d'ailleurs réservé un accueil de rock star à Aubameyang à l'aéroport de Marignane il y a quelques jours.

« En faire de telles caisses pour un joueur de 36 ans... » Sur Youtube, Pierre Ménès a d'ailleurs été interrogé sur cet accueil des supporters de l'OM pour Pierre-Emerick Aubameyang. C'est alors qu'il a répondu : « C’est vrai que en faire de telles caisses pour un joueur de 36 ans qui revient au club, je trouve ça un peu démesuré. Mais bon, on le sait, à Marseille, tout est démesuré. C’est aussi pour ça qu’on aime ce club ».