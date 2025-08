Signature au PSG : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo débloque tout ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Chevalier (23 ans) serait sur le point de quitter son club formateur et équipe de cœur. Le natif de Calais s’est construit et LOSC et devrait signer prochainement au PSG une fois que la direction lilloise aura trouvé son successeur sur le marché. Il se pourrait qu’un coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection accélère le processus.

De gamin prometteur de l’académie à titulaire indiscutable en passant par des convocations en équipe de France A, Lucas Chevalier a tout connu au LOSC. Prêté à Valenciennes dans la foulée du départ de Mike Maignan à l’AC Milan en 2021, il est revenu dans le nord en tant que titulaire au point d’en devenir une référence. Une progression telle qu’elle a attisé moult convoitises sur le marché des transferts à l’étranger et plus particulièrement au PSG.

Ricardo Velho successeur de Lucas Chevalier à Lille ? Depuis plusieurs mois, il est question d’un intérêt du comité directeur du Paris Saint-Germain pour le néo-international français de 23 ans contractuellement lié au LOSC jusqu’en juin 2027. Et il semblerait que l’été 2025 marque la fin de sa longue histoire de plus d’une décennie à Lille. Le gardien de but aurait déjà donné son aval au club parisien pour un contrat de cinq ans lorsque son transfert devrait être bouclé contre un chèque dont la somme est supérieure à 50M€. Afin de valider cette vente, le LOSC tiendrait à dénicher le successeur de Lucas Chevalier en amont. Et il se trouve que l’un des choix de la cellule de recrutement se nomme Ricardo Velho.