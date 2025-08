OM - Transfert historique : L’Arabie Saoudite s’en mêle !

L’OM se montre décidément très actif sur le mercato cet été. Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de jouer la Ligue des champions. En défense, les dirigeants marseillais cibleraient Joel Ordonez. Mais l’Arabie Saoudite convoiterait également le défenseur central de 21 ans.

L’OM ne perd pas de temps sur le mercato. Souhaitant offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de rivaliser avec les plus grands en Ligue des champions, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont montrés très actifs sur le marché des transferts. Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Igor Paixao ont déjà débarqué sur la Canebière. Et les dirigeants marseillais ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin.