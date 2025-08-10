Mercato : Le nouveau gros coup à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’ayant pas l’intention de vendre Mason Greenwood cet été, l’OM ne dirait également pas non pour lui chercher une doublure au poste d’ailier droit. Ainsi, dans cette quête, le club phocéen pourrait trouver son bonheur du côté du LOSC avec Edon Zhegrova. A un an du terme de son contrat avec les Dogues, le Kosovar, qui pourrait donc partir libre l’été prochain, serait estimé à 20M€. Que doit alors faire l’OM ?

Depuis le début du mercato, l’OM est très actif. Le club phocéen s’est notamment renforcé offensivement avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, tandis que la polyvalence de Timothy Weah pourrait également aider Roberto De Zerbi. Mais voilà que ce n’est peut-être pas terminé dans ce secteur. En effet, désormais, l’OM pourrait faire venir un nouvel ailier droit comme doublure de Mason Greenwood. En ce sens, ces derniers jours, on a beaucoup parlé d’un intérêt d’Edon Zhegrova, le Kosovar du LOSC se voyant également bien poursuivre sa carrière à Marseille.

Le LOSC ou l’OM cet été pour Zhegrova ? Entre Edon Zhegrova et l’OM, l’intérêt serait donc réciproque. Mais il y a une troisième partie à prendre en compte dans ce dossier : le LOSC. Malgré le risque de perdre le Kosovar pour 0€ dans un an, les Dogues n’entendraient pas faire de cadeau pour le transfert de leur ailier. Ainsi, Zhegrova pourrait être disponible entre 15 et 20M€. L’OM acceptera-t-il de débourser un tel montant ? Et on n’est d’ailleurs pas à l’abris d’une surprise puisque comme l’a révélé Olivier Létang, le joueur du LOSC pourrait finalement rester pour la saison à venir : « Edon est là. Je l'ai vu ce matin d'ailleurs, on se voit quasiment tous les jours, Il est possible qu'il soit avec nous. Il va bien, il s'entraîne bien, il est bien revenu. Il est possible qu'il reprenne l'entraînement avec l'équipe professionnelle à partir de lundi et qu'on puisse compter sur lui sur cette saison ».