Rabiot lâche une secret surréaliste sur le boss de l'OM !

Le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot est devenu officiellement un nouveau joueur de l'OM. Interrogé sur sa signature à Marseille, l'international français a affirmé qu'il ne regrettait pas du tout son choix, et ce, parce qu'il est très bien entouré. Adrien Rabiot a cité notamment Pablo Longoria, qui est incollable sur les joueurs.
Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. Après cinq saisons à Turin, l'international français a déménagé à Marseille. En effet, Adrien Rabiot a paraphé un bail de deux saisons à l'OM le 17 septembre dernier. Interrogé par La Provence sur Medhi Benatia, le milieu de terrain de 30 ans a profité de l'occasion pour faire l'éloge de Pablo Longoria.
OM : Rabiot s'enflamme pour Longoria
« Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Medhi Benatia, à l'origine de votre venue ? Il a été mon premier interlocuteur à l'OM. C'est lui qui m'a appelé et qui a fait la démarche. (...) Il est très professionnel et travaille beaucoup. Il fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. Dans ce club, il y a des gens qui connaissent vraiment bien le football. Pour nous, les joueurs, ce sont des choses qui comptent. Quand on voit la carrière de Medhi... », a déclaré Adrien Rabiot, avant de se lâcher sur Pablo Longoria, le président de l'OM.
«Pablo Longoria connait tout»
« Et c'est pareil pour le président (Pablo Longoria). Je peux lui parler de n'importe quel joueur, il connait tout ! Le coach (Roberto De Zerbi) est lui aussi animé par le foot du matin au soir. Ils ont l'ambition d'amener le club très haut. C'est plus facile lorsqu'on est entouré par des gens comme eux. Personnellement, ça me fait du bien. C'est ce que je recherche. Je suis très exigeant envers moi-même. Je travaille énormément. Avoir des gens aussi exigeants autour de moi, ça me conforte dans l'idée que venir à l'OM était la bonne décision », a confié Adrien Rabiot, le numéro 25 de l'OM.