Rabiot lâche une secret surréaliste sur le boss de l'OM !

Amadou Diawara

Le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot est devenu officiellement un nouveau joueur de l'OM. Interrogé sur sa signature à Marseille, l'international français a affirmé qu'il ne regrettait pas du tout son choix, et ce, parce qu'il est très bien entouré. Adrien Rabiot a cité notamment Pablo Longoria, qui est incollable sur les joueurs.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. Après cinq saisons à Turin, l'international français a déménagé à Marseille. En effet, Adrien Rabiot a paraphé un bail de deux saisons à l'OM le 17 septembre dernier. Interrogé par La Provence sur Medhi Benatia, le milieu de terrain de 30 ans a profité de l'occasion pour faire l'éloge de Pablo Longoria.

OM : Rabiot s'enflamme pour Longoria « Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Medhi Benatia, à l'origine de votre venue ? Il a été mon premier interlocuteur à l'OM. C'est lui qui m'a appelé et qui a fait la démarche. (...) Il est très professionnel et travaille beaucoup. Il fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. Dans ce club, il y a des gens qui connaissent vraiment bien le football. Pour nous, les joueurs, ce sont des choses qui comptent. Quand on voit la carrière de Medhi... », a déclaré Adrien Rabiot, avant de se lâcher sur Pablo Longoria, le président de l'OM.