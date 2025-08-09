OM : Rabiot annonce des «offres alléchantes» pour son transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot a annoncé qu'il n'allait pas partir cet été. Et pourtant, l'international français a reçu « des offres alléchantes ». Heureusement pour l'OM, Adrien Rabiot veut jouer la Ligue des Champions avec le maillot ciel et blanc la saison prochaine.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot a annoncé le verdict pour son avenir. Lors d'un entretien accordé à La Provence, le milieu de terrain de 30 ans a fait savoir qu'il restait à Marseille cet été. Pourtant, Adrien Rabiot a reçu des propositions intéressantes pour partir.

OM : Des gros clubs ont sollicité Rabiot « Pourquoi avez-vous choisi de rester en 2025-2026 alors que beaucoup d'observateurs pensaient, la saison passée, que vous ne seriez là que pour un an ? Quand je suis arrivé à Marseille, il n'y avait pas la Ligue des Champions, qui était un vrai objectif. On l'a rempli, on a créé un groupe et vécu une très bonne saison. Je ne me voyais pas partir au moment où je pense que le plus beau arrive. On a mis quelque chose en place avec le coach, le staff et tous les gens qui travaillent au club. Je voulais faire partie de la suite », a confié Adrien Rabiot, le numéro 25 de l'OM.