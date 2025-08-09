PSG - OM : Rabiot a provoqué une nouvelle trahison sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, malgré son passage au PSG. Comme l'a avoué l'international français, il a convaincu Timothy Weah - qui a également été formé à Paris - de le rejoindre à Marseille lors de ce mercato estival.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, l'international français a signé librement et gratuitement à l'OM il y a près d'un an.

Rabiot a convaincu Weah de signer à l'OM A l'instar d'Adrien Rabiot, Timothy Weah a été formé au PSG. Et comme le milieu de terrain de 30 ans, l'international états-unien a rejoint la Juventus à la fin de son séjour à Paris. Lors de ce mercato estival, Timothy Weah a une nouvelle fois pris exemple sur Adrien Rabiot. En effet, le joueur de 25 ans vient de s'engager en faveur de l'OM. D'ailleurs, Adrien Rabiot a avoué qu'il avait convaincu Timothy Weah de le rejoindre à Marseille.