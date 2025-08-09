PSG - OM : Rabiot a provoqué une nouvelle trahison sur le mercato !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, malgré son passage au PSG. Comme l'a avoué l'international français, il a convaincu Timothy Weah - qui a également été formé à Paris - de le rejoindre à Marseille lors de ce mercato estival.
Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, l'international français a signé librement et gratuitement à l'OM il y a près d'un an.
Rabiot a convaincu Weah de signer à l'OM
A l'instar d'Adrien Rabiot, Timothy Weah a été formé au PSG. Et comme le milieu de terrain de 30 ans, l'international états-unien a rejoint la Juventus à la fin de son séjour à Paris. Lors de ce mercato estival, Timothy Weah a une nouvelle fois pris exemple sur Adrien Rabiot. En effet, le joueur de 25 ans vient de s'engager en faveur de l'OM. D'ailleurs, Adrien Rabiot a avoué qu'il avait convaincu Timothy Weah de le rejoindre à Marseille.
«C'est à l'OM qu'il voulait jouer»
« Si j'ai appelé Timothy Weah pour lui parler de l'OM et de Marseille ? Oui, on a discuté un peu. Il m'a posé des questions. On a joué ensemble à la Juve. Je l'avais aussi côtoyé lorsqu'il sortait du centre de formation au PSG et arrivait en pro. C'est un bon garçon. Il avait une très grande envie de venir et me l'a dit. Il était impatient que ça se concrétise. Il est très content d'être là. Quand les joueurs sont heureux d'être dans un club, c'est une bonne chose, c'est la base. C'est à l'OM qu'il voulait jouer. Je suis ravi de l'accueillir », a reconnu Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à La Provence.