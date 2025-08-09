PSG - Mourinho : Signature annulée !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’agiter pour le PSG. Le club de la capitale voudrait notamment passer à la vitesse supérieure dans le sens des départs. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment se séparer de Marco Asensio. L’Espagnol était proche de rejoindre José Mourinho à Fenerbahçe à un moment. Mais sa signature en Turquie semble annulée désormais.

Le PSG passe à la vitesse supérieure sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu ont bouclé les transferts de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi en l’espace de quelques heures. Mais les dirigeants parisiens voudraient aussi s’activer dans le sens des départs. Le club de la capitale voudrait notamment se débarrasser de Marco Asensio, que Luis Enrique ne souhaiterait pas conserver.

Asensio a la cote sur le mercato L’international espagnol disposerait d’ailleurs d’une plutôt belle cote sur le mercato. L’attaquant de 29 ans aurait notamment des touches en Premier League après son prêt à Aston Villa. Le joueur du PSG semblait également proche de Fenerbahçe il y a encore quelques semaines.