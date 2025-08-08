Mercato : La catastrophe à 115M€ qui régale le PSG !

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Olivier Létang ce vendredi en fin de matinée, Lucas Chevalier est en passe de quitter le LOSC, et ce, pour rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. D'après le président des Dogues, il est contraint de vendre lors de ce mercato estival pour renflouer les caisses du club, qui vient d'essuyer une perte de 115M€.

Après l'échec des négociations pour une prolongation, le PSG a décidé de vendre Gianluigi Donnarumma lors ce mercato estival. Pour assurer la succession de l'international italien, le club de la capitale est sur le point de recruter Lucas Chevalier.

«Comme la majorité des clubs on doit vendre des joueurs» Présent en conférence de presse ce vendredi en fin de matinée, Olivier Létang a annoncé le transfert de Lucas Chevalier vers le PSG. « Quand on parle d’un garçon comme Lucas (Chevalier), qui est le meilleur gardien de Ligue 1 de la saison dernière et qui est international français, qui va chez le champion d’Europe (le PSG), il s’agit d’un joueur de qualité », a déclaré le présent du LOSC. Dans la foulée, Olivier Létang a expliqué pourquoi il avait dû accepter l'offre du PSG pour Lucas Chevalier.