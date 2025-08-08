PSG : Un beau chèque… grâce à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au PSG, Timothy Weah vient de s'engager avec l'OM. L'attaquant arrive en prêt de la Juventus avec une option d'achat obligatoire. Une opération qui atteindrait presque les 20M€ au total et qui pourrait également rapporter un chèque au PSG d'après les réglementations de la FIFA concernant les clubs formateurs.

Très actif depuis le début du mercato, l'OM n'en finit plus avec les arrivées. Le club vient d'accueillir Timothy Weah qui pourrait s'installer de longues années dans la cité phocéenne. Son transfert depuis la Juventus permet déjà au PSG de récupérer une somme et si l'option d'achat est levée, celle-ci pourrait devenir plus importante.

Le PSG va récupérer de l'argent pour le transfert de Weah Ancien joueur formé au PSG où il a débuté sa carrière professionnelle, Timothy Weah évolue à la Juve depuis 2023 où il poursuit sa progression. A 25 ans, l'international américain vient de s'engager à l'OM pour la saison à venir, un prêt estimé à 1M€ assorti d'une option d'achat obligatoire. Un transfert estimé à 19,5M€ en comptant les bonus. Le PSG va également recevoir un peu d'argent grâce aux principes du mécanisme de solidarité de la FIFA comme Paris était le club formateur de Weah de ses 15 à ses 18 ans, comme le rapporte Sportune.