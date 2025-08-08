Transfert à 40M€ : C'est terminé, annonce imminente au PSG !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier s'apprête à rejoindre le PSG. Alors qu'un accord total a été trouvé entre les parties, l'international français devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris. Le transfert de Lucas Chevalier devrait couter 40M€, plus bonus, au PSG.
En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente financier avec sa direction pour prolonger. Par conséquent, l'international italien est poussé vers la sortie cet été. Le PSG refusant de voir Gianluigi Donnarumma partir pour 0€ dans un an.
PSG : Chevalier passe sa visite médicale ce vendredi matin
Pour assurer la succession de Gianluigi Donnarumma, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Lucas Chevalier. D'ailleurs, le gardien du LOSC serait on en peut plus proche de rejoindre le club de la capitale.
PSG : Chevalier va signer un contrat de 5 ans
Selon les informations du Parisien, le PSG a trouvé un accord total avec Lucas Chevalier et le LOSC, et ce, pour boucler un transfert lors de ce mercato estival. L'international français va donc passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris. Pour s'offrir les services de Lucas Chevalier, le PSG lâche environ 40M€, plus bonus.