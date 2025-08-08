Transfert à 40M€ : C'est terminé, annonce imminente au PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier s'apprête à rejoindre le PSG. Alors qu'un accord total a été trouvé entre les parties, l'international français devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris. Le transfert de Lucas Chevalier devrait couter 40M€, plus bonus, au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente financier avec sa direction pour prolonger. Par conséquent, l'international italien est poussé vers la sortie cet été. Le PSG refusant de voir Gianluigi Donnarumma partir pour 0€ dans un an.

