Transferts : Une star éjectée du PSG ?

Le Paris Saint-Germain tient son nouveau gardien. Lucas Chevalier, révélation de la saison à Lille, va s’engager avec le club de la capitale pour un montant de 55M€, bonus compris. Cette arrivée marque un tournant important dans la hiérarchie des gardiens à Paris, où l’avenir de Gianluigi Donnarumma semble plus incertain que jamais, malgré sa dernière saison XXL.

Le mercato du PSG s'accélère. Et une nouvelle fois, c’est dans les buts que le club parisien a frappé fort. À 23 ans, Lucas Chevalier va changer de dimension. Selon L’Équipe, son transfert en provenance du LOSC a été conclu ce jeudi, et le joueur passera sa visite médicale ce vendredi. L'international tricolore s’apprête à relever un nouveau défi dans un club où les attentes sont immenses, d’autant que Luis Enrique aurait déjà tranché : Chevalier débutera la saison comme titulaire à en croire Le Parisien. Un choix fort, d’autant que Gianluigi Donnarumma, pourtant performant la saison dernière, se retrouve désormais sur un siège éjectable.

Le PSG a baissé les bras Titulaire incontesté en 2024-2025, Donnarumma n’a pourtant pas démérité. Le portier italien a été l’un des garants de la solidité défensive parisienne, enchaînant les prestations de haut niveau. Mais ce n'est pas sur le plan sportif qu'il a agacé, mais bien sur le terrain des négociations. Depuis plusieurs mois, le PSG tente de parvenir à un accord avec le clan Donnarumma, mais visiblement, les positions n'ont jamais été proches. A un an de la fin de son contrat, le champion d'Europe ne sera donc pas retenu.