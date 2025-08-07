PSG : Le coup historique qui dégoûte le Real Madrid !

Pierrick Levallet

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025, qui sera élu le 22 septembre à Paris, vient tout juste d’être dévoilée. Et le PSG y est particulièrement représenté puisqu’il compte pas moins de 9 joueurs. La formation parisienne a ainsi réalisé un coup historique, égalant par la même occasion le record du Real Madrid.

Le PSG va être représenté en nombre lors de la cérémonie du Ballon d’Or le 22 septembre prochain. Vainqueur de la Ligue des champions cette saison, la formation parisienne a très certainement été la meilleure équipe du monde. Les Rouge-et-Bleu ont donc été particulièrement bien récompensé.

9 joueurs du PSG nommés au Ballon d'Or, c'est historique ! Comme le rapporte L’Equipe, 9 joueurs du PSG figurent parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025. Il s’agirait là du plus haut total pour un club depuis l’édition inaugurale en 1956. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient ainsi égalé le record du Real Madrid en 2003 et 2018. Mais Thibaut Courtois (en 2018) et David Beckham (en 2003) n’avaient pas disputé la saison précédente avec le maillot merengue.