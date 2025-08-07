PSG : Donnarumma provoque un clash ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lucas Chevalier est tout proche de s’engager avec le PSG. Un accord a été trouvé avec le LOSC pour un transfert estimé à un peu plus de 40M€. Mais si le jeune gardien français incarne l’avenir, l’avenir immédiat des cages parisiennes pourrait être mouvementé : Gianluigi Donnarumma n’exclut pas de rester, au risque d’installer une cohabitation sous tension.

Âgé de 23 ans, Lucas Chevalier s’apprête à franchir une étape décisive de sa carrière. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes gardiens français, il était devenu la priorité de Luis Enrique pour incarner le nouveau projet du PSG dans les cages. Paris a donc fait l'effort d'ajuster son offre pour répondre aux attentes du LOSC pour un transfert estimé à environ 40M€.

Deux options pour Donnarumma Mais cette arrivée programmée ne clôt pas le dossier des gardiens à Paris. Gianluigi Donnarumma, encore sous contrat jusqu’en 2026, pourrait partir cet été. Un scénario espéré par le PSG, mais l’Italien n’a pas encore tranché.