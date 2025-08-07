PSG : Donnarumma provoque un clash ?

Lucas Chevalier est tout proche de s’engager avec le PSG. Un accord a été trouvé avec le LOSC pour un transfert estimé à un peu plus de 40M€. Mais si le jeune gardien français incarne l’avenir, l’avenir immédiat des cages parisiennes pourrait être mouvementé : Gianluigi Donnarumma n’exclut pas de rester, au risque d’installer une cohabitation sous tension.
Âgé de 23 ans, Lucas Chevalier s’apprête à franchir une étape décisive de sa carrière. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes gardiens français, il était devenu la priorité de Luis Enrique pour incarner le nouveau projet du PSG dans les cages. Paris a donc fait l'effort d'ajuster son offre pour répondre aux attentes du LOSC pour un transfert estimé à environ 40M€.
Deux options pour Donnarumma
Mais cette arrivée programmée ne clôt pas le dossier des gardiens à Paris. Gianluigi Donnarumma, encore sous contrat jusqu’en 2026, pourrait partir cet été. Un scénario espéré par le PSG, mais l’Italien n’a pas encore tranché.
Donnarumma va provoquer des tensions ?
Comme indiqué par le 10Sport.com, Donnarumma pourrait très bien rester et être mis en concurrence avec Chevalier la saison prochaine. Un scénario évoqué aussi par RMC Sport ce jeudi. Pour le média, ce scénario pourrait provoquer certaines crispations au sein du PSG. Donnarumma devrait se retrouver avec son clan pour faire le point et prendre la meilleure décision.