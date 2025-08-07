PSG : Après Chevalier, Luis Enrique réclame un transfert en urgence

Le Paris Saint-Germain s’active pour offrir à Luis Enrique un effectif renforcé avant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, prévue mercredi prochain. Après avoir trouvé un accord avec le LOSC pour Lucas Chevalier, le club de la capitale espère désormais conclure dans la foulée l’arrivée d’Illia Zabarnyi, défenseur central de Bournemouth.
Le PSG touche au but dans le dossier Lucas Chevalier. Selon L’Équipe et RMC Sport, un accord a été trouvé avec Lille autour d’un montant légèrement supérieur à 55M€. Le jeune gardien français de 23 ans est attendu à Paris dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans.
Luis Enrique accélère son mercato
La volonté du club est claire : intégrer Chevalier dès mercredi pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, à Udine. Luis Enrique a fait de cette arrivée une priorité, afin d’installer une nouvelle hiérarchie dans les cages, après les nombreux refus de Gianluigi Donnarumma de prolonger au PSG.
Une troisième recrue en approche
Mais Paris ne compte pas s’arrêter là. Comme le rapporte RMC Sport, le PSG espère également finaliser rapidement le transfert du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi. Âgé de 22 ans, le joueur de Bournemouth est dans le viseur parisien depuis plusieurs semaines. D’après le journaliste Ben Jacobs, un accord aurait déjà été trouvé avec le club anglais sur un montant fixe de 63M€. Ne restent que les derniers détails à régler concernant les bonus de l’opération. L’objectif est limpide : boucler les deux arrivées avant la Supercoupe pour permettre à Luis Enrique de disposer d’un onze compétitif.