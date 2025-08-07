PSG : Après Chevalier, Luis Enrique réclame un transfert en urgence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain s’active pour offrir à Luis Enrique un effectif renforcé avant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, prévue mercredi prochain. Après avoir trouvé un accord avec le LOSC pour Lucas Chevalier, le club de la capitale espère désormais conclure dans la foulée l’arrivée d’Illia Zabarnyi, défenseur central de Bournemouth.

Le PSG touche au but dans le dossier Lucas Chevalier. Selon L’Équipe et RMC Sport, un accord a été trouvé avec Lille autour d’un montant légèrement supérieur à 55M€. Le jeune gardien français de 23 ans est attendu à Paris dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans.

Luis Enrique accélère son mercato La volonté du club est claire : intégrer Chevalier dès mercredi pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, à Udine. Luis Enrique a fait de cette arrivée une priorité, afin d’installer une nouvelle hiérarchie dans les cages, après les nombreux refus de Gianluigi Donnarumma de prolonger au PSG.