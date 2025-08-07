Le meilleur du monde au PSG, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Grâce à sa saison 2024-2025 XXL avec le PSG, Gianluigi Donnarumma fait partie des dix nommés pour le Trophée Yacine. Sur son compte X, le club de la capitale a fait part de sa fierté de voir le nom de son portier choisi avant la cérémonie du Ballon d'Or. Le gardien du PSG étant en concurrence avec Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels et Yann Sommer.

Etincelant lors de la saison 2024-2025, Gianluigi Donnarumma a été l'un des grands artisans du premier sacre de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. En effet, le portier de 26 ans a été exceptionnel lors de la phase à éliminations directes de la C1.

Donnarumma est nommé pour le Trophée Yachine Logiquement, Gianluigi Donnarumma est nommé pour le Trophée Yachine, qui récompensera le meilleur gardien du monde lors de la cérémonie du Ballon d'Or, qui aura lieu le lundi 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Une nouvelle qui comble le PSG de bonheur.