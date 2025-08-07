AccueilMercato Football

Après Chevalier, le PSG annonce un transfert de folie !

Après Chevalier, le PSG annonce un transfert de folie !
Benjamin Labrousse -
Rédacteur
Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais bouclé pour le PSG ! Le club parisien a conclu l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre un montant de 55M€ bonus compris. Les dirigeants parisiens souhaitent désormais finaliser l’arrivée d’Illya Zabarnyi avant le début de la semaine prochaine, alors qu’un accord a été enfin trouvé avec Bournemouth.

Si ce mercredi, les joueurs du PSG ont officiellement repris le chemin de l’entraînement, en coulisses, les dirigeants parisiens sont passés à la vitesse supérieure. En effet, le club de la capitale s’apprête à boucler deux gros transferts dans les prochaines heures.

Lucas Chevalier va signer au PSG

Tout d’abord, Lucas Chevalier. Convoité depuis plusieurs mois par le PSG, le gardien du LOSC va passer sa visite médicale ce vendredi avant de s’engager en faveur du club parisien, qui va débourser 55M€ bonus compris pour sa signature. Ensuite, comme le révèle l’Equipe ce jeudi, le PSG a enfin trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Un montant de 63M€ est évoqué par le quotidien sportif.

Illya Zabarnyi arrive également

Il reste encore des micros détails à régler entre les deux clubs. Mais le défenseur central de 22 ans va bien s’engager au PSG, et devrait même être disponible pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham mercredi prochain. Le PSG veut trouver un accord total au plus vite avec le club anglais.

Articles liés