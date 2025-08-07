Après Chevalier, le PSG annonce un transfert de folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais bouclé pour le PSG ! Le club parisien a conclu l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre un montant de 55M€ bonus compris. Les dirigeants parisiens souhaitent désormais finaliser l’arrivée d’Illya Zabarnyi avant le début de la semaine prochaine, alors qu’un accord a été enfin trouvé avec Bournemouth.

Si ce mercredi, les joueurs du PSG ont officiellement repris le chemin de l’entraînement, en coulisses, les dirigeants parisiens sont passés à la vitesse supérieure. En effet, le club de la capitale s’apprête à boucler deux gros transferts dans les prochaines heures.

Lucas Chevalier va signer au PSG Tout d’abord, Lucas Chevalier. Convoité depuis plusieurs mois par le PSG, le gardien du LOSC va passer sa visite médicale ce vendredi avant de s’engager en faveur du club parisien, qui va débourser 55M€ bonus compris pour sa signature. Ensuite, comme le révèle l’Equipe ce jeudi, le PSG a enfin trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Un montant de 63M€ est évoqué par le quotidien sportif.