PSG : L’annonce historique du patron !

Ce mercredi, les joueurs du PSG ont effectué leur retour à l’entraînement après de courtes vacances. Au sortir d’une saison 2024-2025 véritablement historique, le président Nasser Al-Khelaïfi était présent au Campus PSG ce jeudi. Le dirigeant qatari en a profité pour lâcher un message poignant à son groupe, les mettant une nouvelle fois au défi avant le début de la saison.
Le PSG est de retour. Ce mercredi 6 août, les Parisiens étaient tous de retour au Campus PSG de Poissy pour la reprise de l’entraînement. Après de courtes vacances, les hommes de Luis Enrique sont désormais contraints de rapidement se remettre dans le bain. Et pour cause, le 13 août, Paris affrontera Tottenham en Italie pour la Supercoupe d’Europe. Si beaucoup redoutent le manque de fraîcheur physique des joueurs du PSG pour la reprise, Nasser Al-Khelaïfi lui, se veut ambitieux.
Nasser Al-Khelaïfi présent au Campus PSG
Le président du PSG, toujours sur un petit nuage après la saison historique des siens, était présent au centre d’entraînement ce jeudi. Arrivé tout sourire, le dirigeant parisien n’a pas hésité à motiver ses troupes à l’orée d’une nouvelle saison, que ce dernier espère toute aussi réussie que la précédente. Comme le rapporte le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a tout d’abord profité de sa venue pour de nouveau féliciter le groupe pour avoir réalisé une « saison fantastique » en 2024-2025.
« Je vous demande de rester solidaires »
Ce dernier a tenu à pointer du doigt les nouveaux efforts qu’il faudra réaliser dans les prochains mois. « Ce n’est qu’un début, il faut écrire l’histoire sur la durée », a ainsi lâché Al-Khelaïfi avant de poursuivre : « Le collectif est au-dessus de tout. Je vous demande de rester solidaires, collectif avec un jeu porté vers l’offensive. » Nul doute que pour sa troisième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique continuera de proposer un football collectif et spectaculaire...