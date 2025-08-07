PSG : L’annonce historique du patron !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, les joueurs du PSG ont effectué leur retour à l’entraînement après de courtes vacances. Au sortir d’une saison 2024-2025 véritablement historique, le président Nasser Al-Khelaïfi était présent au Campus PSG ce jeudi. Le dirigeant qatari en a profité pour lâcher un message poignant à son groupe, les mettant une nouvelle fois au défi avant le début de la saison.

Le PSG est de retour. Ce mercredi 6 août, les Parisiens étaient tous de retour au Campus PSG de Poissy pour la reprise de l’entraînement. Après de courtes vacances, les hommes de Luis Enrique sont désormais contraints de rapidement se remettre dans le bain. Et pour cause, le 13 août, Paris affrontera Tottenham en Italie pour la Supercoupe d’Europe. Si beaucoup redoutent le manque de fraîcheur physique des joueurs du PSG pour la reprise, Nasser Al-Khelaïfi lui, se veut ambitieux.

Nasser Al-Khelaïfi présent au Campus PSG Le président du PSG, toujours sur un petit nuage après la saison historique des siens, était présent au centre d’entraînement ce jeudi. Arrivé tout sourire, le dirigeant parisien n’a pas hésité à motiver ses troupes à l’orée d’une nouvelle saison, que ce dernier espère toute aussi réussie que la précédente. Comme le rapporte le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a tout d’abord profité de sa venue pour de nouveau féliciter le groupe pour avoir réalisé une « saison fantastique » en 2024-2025.