Transfert au PSG : Une surprise de dernière minute ?

Thomas Bourseau - Rédacteur

Entre le PSG et Kang-in Lee, l’heure pourrait être à la séparation. En effet, en manque de temps de jeu chez le champion d’Europe, l’international sud-coréen songerait à aller voir ailleurs d’après la presse espagnole d’ici la clôture du mercato. Si tel était le cas, le Paris Saint-Germain ne resterait pas les bras croisés.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour enflammer cette fin de mercato. Avec seulement une recrue au compteur depuis le coup d’envoi de la session estivale des transferts, en la personne de Renato Marin, le club de la capitale est sur le point de boucler le recrutement de Lucas Chevalier puisque les dirigeants parisiens et du LOSC sont tombés d’accord ce jeudi d’après L’Équipe.

Kang-in Lee va plier bagage ? Et sinon ? D’après les informations circulant dans la presse ces derniers jours, Kang-In Lee aurait des envies d’ailleurs selon Marca et notamment en Italie ou bien en Angleterre. En cas de départ du milieu offensif sud-coréen, le Paris Saint-Germain passera à l’action sur le marché des transferts d’après Fabrice Hawkins.