Transfert à l’ASSE : C’est officiel, l’entraîneur annonce du lourd !

Du côté de l’ASSE, l’heure est à la préparation d’une troisième saison en Ligue 2 en quatre ans. Après une brève apparition en Ligue 1 lors du dernier exercice, les Verts sont passés à la trappe et se sont renforcés pour le challenge remontée avec Ebenezer Annan (22 ans). Le défenseur ghanéen va apporter un vrai plus selon l’entraîneur Eirik Horneland.

Retour express en Ligue 1 ! Après deux saisons passées dans la division inférieure, l’ASSE avait validé sa remontée dans l’élite du football français pour la saison 2024/2025. Cependant, les Verts ne sont pas parvenus à se maintenir en terminant à l’avant-dernière place du championnat devant Montpellier. Direction la Ligue 2, une fois encore pour la bande d’Eirik Horneland qui pourra compter sur un renfort qui donne le sourire à l’entraîneur des Verts : Ebenezer Annan.

«On a hâte de se mettre au travail avec lui» L’arrière gauche de 22 ans débarque de la Serbie et de l’Étoile Rouge de Belgrade pour un transfert estimé entre 2 et 3M€. Le technicien norvégien n’a pas caché sa satisfaction en conférence de presse ce jeudi, quelques heures après l’officialisation de l’arrivée du défenseur ghanéen. « Ebenezer est un arrière-gauche puissant qui a un gros volume de jeu. C'est un joueur intéressant sur tout son couloir. Il sait ce que c’est de jouer avec la pression. [...] On a hâte de se mettre au travail avec lui ».