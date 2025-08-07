Transfert de Barcola : Ça va faire mal au PSG ?

Ayant repris le chemin de l'entraînement avec le PSG ce mercredi, Bradley Barcola pourrait toutefois ne pas s'éterniser au sein du club de la capitale. En effet, en ce mercato estival, le Français serait courtisé par Liverpool. Alors que les Reds pourraient lâcher une grosse somme pour Barcola, perdre un tel joueur pourrait faire du mal au PSG. Explications.
Actuellement, Liverpool rencontre quelques complications pour recruter Alexander Isak. Galérant avec l'attaquant de Newcastle, les Reds pourraient finalement trouver leur bonheur... au PSG. En effet, selon les informations de L'Equipe, la formation entraînée par Arne Slot pourrait miser gros sur Bradley Barcola, dont le transfert pourrait dépasser les 100M€ lors de ce mercato estival. Le PSG pourrait encaisser un gros chèque, mais voilà que la perte pourrait être énorme pour les Parisiens.
« Pour moi il est essentiel au PSG »
Au micro de L'After Foot, Walid Acherchour a expliqué à quel point la perte de Bradley Barcola pourrait être terrible pour le PSG. « Je l'ai déjà dit, en terme de profil, Barcola, ce n'est pas le joueur qui me fait le plus frissonner sur un terrain, mais pour moi il est essentiel au PSG. C'est un joueur qui le ballon en profondeur et pas dans les pieds. Barcola a un gros marché car c'est un profil rare. C'est un joueur qui va demander le ballon dans l'espace pendant tout le match, il va étirer une défense, ce que beaucoup d'ailiers ne font plus », a-t-il ainsi expliqué.
« Luis Enrique se battra plus pour garder un Kang-in Lee qu'un Bradley Barcola »
La question est maintenant de savoir si le PSG acceptera de lâcher ou non Bradley Barcola d'ici la fin du mercato estival. Aux yeux de Daniel Riolo, Luis Enrique pourrait ne pas forcément tout faire pour retenir l'international français à Paris : « Au PSG, au final, depuis que Kvara est là, il n'est plus titulaire. Que dans les clubs dont on parle, à mon avis, il ne le sera pas non plus. C'est un gars qui démarrait la rencontre et qui a arrêté de démarrer la rencontre quand Kvara est arrivé. Au PSG, je pense que ce n'est pas un profil qui correspond totalement à ce que veut Luis Enrique et s'il trouve quelque chose qui lui correspond plus, je pense qu'il ne dira pas non à un départ de ce joueur-là. Luis Enrique se battra plus pour garder un Kang-in Lee qu'un Bradley Barcola ».