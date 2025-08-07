Transfert de Barcola : Ça va faire mal au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant repris le chemin de l'entraînement avec le PSG ce mercredi, Bradley Barcola pourrait toutefois ne pas s'éterniser au sein du club de la capitale. En effet, en ce mercato estival, le Français serait courtisé par Liverpool. Alors que les Reds pourraient lâcher une grosse somme pour Barcola, perdre un tel joueur pourrait faire du mal au PSG. Explications.

Actuellement, Liverpool rencontre quelques complications pour recruter Alexander Isak. Galérant avec l'attaquant de Newcastle, les Reds pourraient finalement trouver leur bonheur... au PSG. En effet, selon les informations de L'Equipe, la formation entraînée par Arne Slot pourrait miser gros sur Bradley Barcola, dont le transfert pourrait dépasser les 100M€ lors de ce mercato estival. Le PSG pourrait encaisser un gros chèque, mais voilà que la perte pourrait être énorme pour les Parisiens.

« Pour moi il est essentiel au PSG » Au micro de L'After Foot, Walid Acherchour a expliqué à quel point la perte de Bradley Barcola pourrait être terrible pour le PSG. « Je l'ai déjà dit, en terme de profil, Barcola, ce n'est pas le joueur qui me fait le plus frissonner sur un terrain, mais pour moi il est essentiel au PSG. C'est un joueur qui le ballon en profondeur et pas dans les pieds. Barcola a un gros marché car c'est un profil rare. C'est un joueur qui va demander le ballon dans l'espace pendant tout le match, il va étirer une défense, ce que beaucoup d'ailiers ne font plus », a-t-il ainsi expliqué.