100M€ : Le PSG répond cash pour ce transfert !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Bradley Barcola, Liverpool aimerait finaliser sa signature lors de ce mercato estival. De son côté, le PSG aurait déjà fixé le prix de son attaquant de 22 ans. En effet, le club de la capitale serait prêt à commencer à négocier le transfert de Bradley Barcola à partir de 100M€.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. En effet, la direction de Liverpool souhaiterait s'attacher les services de l'international français d'ici la fin du marché - programmée le 1er septembre à 20 heures, pour renforcer son attaque.

Barcola : Le PSG réclame 100M€ minimum Selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait fixé deux conditions pour laisser partir Bradley Barcola lors de cette fenêtre de transferts. D'une part, le club de la capitale envisagerait un départ de son numéro 29 s'il affiche son intention d'aller voir ailleurs. D'autre part, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi acceptera de démarrer les discussions avec Liverpool, ou un autre club, à partir de 100M€.