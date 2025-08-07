Officiel : L'OM annonce encore une signature après Weah !

Alexis Brunet

Déjà six recrues ont posé leurs valises à l’OM cet été. Le club de la capitale pense donc à la saison prochaine, mais également au futur. En effet, ce jeudi, le club phocéen a annoncé une nouvelle signature, cette fois pour un jeune joueur formé à Marseille. Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec les Olympiens et il s’est engagé jusqu’en 2026.

Comme souvent sous les ordres de Pablo Longoria, l’OM se montre particulièrement actif lors du mercato estival. Le club phocéen n’a pas encore fini ses emplettes et déjà six nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille, dont Timothy Weah, le dernier arrivé.

L’OM fait signer un jeune joueur L’OM s’active donc pour fournir une équipe compétitive à Roberto De Zerbi pour la saison prochaine, mais les dirigeants marseillais préparent également un futur un peu plus lointain. En effet, ce jeudi, le club phocéen a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’Alexandre Tunkadi, jeune milieu de terrain de 19 ans. Ce dernier s’est engagé jusqu’en 2026.