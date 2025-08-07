Officiel : L'OM annonce encore une signature après Weah !

Déjà six recrues ont posé leurs valises à l’OM cet été. Le club de la capitale pense donc à la saison prochaine, mais également au futur. En effet, ce jeudi, le club phocéen a annoncé une nouvelle signature, cette fois pour un jeune joueur formé à Marseille. Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec les Olympiens et il s’est engagé jusqu’en 2026.
Comme souvent sous les ordres de Pablo Longoria, l’OM se montre particulièrement actif lors du mercato estival. Le club phocéen n’a pas encore fini ses emplettes et déjà six nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille, dont Timothy Weah, le dernier arrivé.
L’OM fait signer un jeune joueur
L’OM s’active donc pour fournir une équipe compétitive à Roberto De Zerbi pour la saison prochaine, mais les dirigeants marseillais préparent également un futur un peu plus lointain. En effet, ce jeudi, le club phocéen a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’Alexandre Tunkadi, jeune milieu de terrain de 19 ans. Ce dernier s’est engagé jusqu’en 2026.
D’autres jeunes auront leur chance à l’OM
Alexandre Tunkadi aura toutefois encore du chemin à parcourir avant de fêter sa première apparition avec l’OM, mais il pourra prendre Darryl Bakola et Yanis Sellami comme exemples. Les deux minots s’entraînent depuis peu avec le groupe professionnel et ils ont même été emmenés en stage par Roberto De Zerbi dernièrement. Bakola avait d’ailleurs disputé douze minutes en Ligue 1 la saison dernière, avec notamment une apparition en toute fin de match contre le PSG le 16 mars dernier (défaite 3-1 de Marseille).