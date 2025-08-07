20M€ - OM : La réaction qui enflamme le mercato !

Amadou Diawara

Après avoir officialisé la signature de Timothy Weah, l'OM de Pablo Longoria pourrait boucler le transfert d'Edon Zhegrova d'ici la fin du mercato estival. En effet, le club olympien verrait d'un bon oeil l'idée de recruter l'attaquant du LOSC, qui serait évalué à 20M€. Cela tombe plutôt bien, puisqu'Edon Zhegrova semble s'intéresser à ce qu'il se passe à l'OM, ayant réagi à la signature de Timothy Weah sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi soir, l'OM a officialisé la signature de Timothy Weah. Après avoir recruté Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley), Facundo Medina (RC Lens), Igor Paixao (Feyenoord) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah), le club présidé par Pablo Longoria a trouvé un accord total avec la Juventus pour l'international états-unien.

Timothy Weah a signé à l'OM Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'OM aimerait étoffer davantage son attaque. En effet, le club phocéen aurait identifié le profil d'Edon Zhegrova. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC, l'international kosovar serait évalué à 20M€ environ. Et il semblerait qu'il veuille rejoindre Timothy Weah à l'OM.