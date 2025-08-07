Transferts - PSG : Voilà la folie de l’été, c’est bouclé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Jusqu'ici très calme sur le marché des transferts, le PSG est en train de finaliser sa première (et peut-être unique) dépense XXL de l'été. Selon les dernières tendances, un accord est imminent avec la direction de Bournemouth pour le transfert d'Ilya Zabarnyi, et le défenseur central ukrainien devrait coûter 63M€ + bonus au PSG.

Le mercato estival du PSG risque enfin de s'activer ! Jusqu'ici, seul Renato Marin (19 ans, libre) est venu renforcer les rangs du club de la capitale, qui vit un été anormalement calme sur le marché des transferts. Mais le PSG serait sur le point de boucler ce qui s'apparente à son gros coup du mercato...

Zabarnyi au PSG, ça brûle ! Selon les révélations du journaliste anglais Ben Jacobs, le PSG est sur le point de boucler le recrutement d'Illia Zabarnyi (22 ans), le défenseur central ukrainien de Bournemouth. Un accord pour un montant fixe de 63M€ a été trouver avec le club anglais, et il ne manque plus de trouver un terrain d'entente sur les bonus de l'opération afin que le deal soit définitivement conclu.