Mercato : Coup de tonnerre pour Chevalier, la menace du PSG !

Gianluigi Donnarumma a beau avoir été décisif en Ligue des Champions, le voilà aujourd'hui invité à s'en aller. En effet, Luis Enrique et la direction parisienne souhaitent recruter Lucas Chevalier. Encore faut-il trouver un accord avec le LOSC. Alors que les négociations ne seraient pas si simples, le PSG pourrait décider de tout annuler !

Cet été, le PSG a accueilli un nouveau gardien avec Renato Marin et ce n'est peut-être pas fini. En effet, n'ayant pas trouvé d'accord avec Gianluigi Donnarumma pour prolonger, le club de la capitale chercherait désormais à s'en séparer et pour le remplacer, la priorité se nomme Lucas Chevalier. Aujourd'hui au LOSC, le Français serait déjà d'accord avec le PSG, mais ça ne serait pas encore le cas pour les deux clubs.

« Le PSG menace de se retirer » Les négociations sont difficiles entre le PSG et le LOSC. A tel point que le club de la capitale menacerait de se retirer de ce dossier Lucas Chevalier. En effet, sur X, Stéphane Pauwels a posté : « Le PSG, qui prend Olivier Létang pour un bleu, menace de se retirer des negos pour Chevalier car le Président du LOSC souhaite 40 plus 15 ».